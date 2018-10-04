Часть железнодорожного Крымского моста упала в воду при монтаже (видео)

Пролет железнодорожной части Керченского моста из России в оккупированный Крым съехал в воду при монтаже конструкций.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Инцидент произошел на мелководье - на участке между Тузлинской косой и островом Тузла.

Один из железнодорожных пролетов накренился и упал в воду в процессе опускания на опоры. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности домкратной системы.

В управлении автодорог РФ утверждают, что никто из строителей не пострадал.

По словам строителей, опоры транспортного перехода не повреждены и несущая способность моста не нарушена. Упавший фрагмент должны извлечь из воды с помощью кранов после необходимой подготовки, а на его место установят новый пролет. По предварительным оценкам, на это понадобится 30-45 суток.

В начале сентября плавучий кран, используемый для строительства моста, сорвало с якоря сильным ветром и унесло на опору моста. В результате стрела крана повредила одну из мачт освещения на участке моста между островом Тузла и фарватером. Кроме того, столкновение привело к тому, что погнулись несколько метров барьерного ограждения моста.

Напомним, мостовой переход через Керченский пролив состоит из параллельных автомобильной и железнодорожной секций. Автодорога насчитывает четыре полосы движения. Движение по автомобильной части моста открыли 15 мая 2018 года.

Украина считает Керченский мост угрозой для национальной безопасности и планирует включить сведения о незаконном строительстве этого объекта в иск против России о нарушении конвенции по Морскому праву.

31 июля Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста. Ограничения также поддержала Британия.

Ранее, в мае, прокуратура Нидерландов начала расследовать возможное участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста. Кроме того, в прошлом году скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций против РФ.