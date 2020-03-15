Чемпіонка України зі стрибків у висоту на смерть збила вагітну на пішохідному переході в Миколаєві

Чемпіонка України зі стрибків у висоту серед юніорів-2013 Ольга Ладига на смерть збила вагітну на пішохідному переході в Миколаєві.

Як повідомляють ЗМІ, трагедія сталася в мікрорайоні Намив. 25- річна спортсменка на своєму Mitsubishi Pajero збила дівчину, після чого врізалася в авто, яке їхало попереду.

Відеореєстратор в машині очевидця записав сам інцидент і те, що трапилося в наступні кілька хвилин. Видно, як Ладига вибігає зі свого авто і кидається в паніці, не знаючи, що робити далі.

На місці події з'ясувалося, що вона не мала права керувати автомобілем, оскільки ніколи не отримувала посвідчення водія. Автомобіль належав її бойфренду.