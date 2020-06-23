Через негоду в Україні сталося чотири зсуви грунту, зруйновано кілька містків та стався порив дамби на річці Черемош. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

За даними рятувальників, 22-23 червня на території 8 областей (Івано- Франківська, Чернівецька, Кіровоградська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Одеська та Рівненська) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 26 дерев, підтоплено 174 житлових будинки, 3 господарських будівлі, 23 підвальних приміщення, 141 дворогосподарство, 31 присадибна ділянка, 2 вулиці, 1 автомобільну дорогу сполученням "Гринява-Голошина" (протяжністю 100 м та висотою 40 см), 5 га сільгоспугідь, пошкоджено покрівлі 2 шкіл, 2 будівель та 2 житлових будинків.

Також вказано, що відбулося 4 зсуви ґрунту (зруйновано 1 господарську будівлю та заблоковано 26 транспортних засоби, станом на 22:00 проїзд відновлено). Зруйновано два пішохідні містки. Стався порив дамби No 5 на р. Черемош (протяжністю 10 м) та сталося підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 "Чернівці- Верховина" (протяжністю 50 м, проїзд забезпечено).

Жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС відкачано 4 тис. 940 куб. м води.

Нагадаємо, понад 200 міст і сіл залишилися без світла через негоду.