Через вибухи в Умані прокуратура відкрила провадження

Черкаська обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом здійснення вибухів в Умані, внаслідок чого загинула людина.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

Перший вибух стався сьогодні, 24 лютого, близько 08:00. До відділу Нацполіції надійшло повідомлення, про те, що на асфальтобетонному покритті дороги будинку № 6 по вул. Андрія Кизила стався вибух, внаслідок якого утворилася вирва діаметром та глибиною близько 1-го метра.

Унаслідок вибуху загинув місцевий житель 1982 року народження та постраждала жінка, особа якої наразі встановлюється. Її доставили до Уманської міської лікарні. На цей час пошкоджені інфраструктура міста Умань, будівлі та транспортні засоби.

Крім того, одночасно надійшло повідомлення про здійснення ще одного вибуху в Умані та, ймовірно, влучання артилерійського снаряду в багатоповерховий житловий будинок № 23-А по вул. Комарова. За попередньою інформацією, будинок частково пошкоджений, відомості про потерпілих перевіряються.

За вказаним фактом, слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України. Нарядами поліції забезпечується охорона громадського порядку.

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