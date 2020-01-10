Черные ящики Boeing-737 будут совместно расшифровывать Иран, Канада, Украина, Россия и Франция, - Bloomberg

Катастрофа самолета "МАУ" в Иране, 8 января 2020 года. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Reuters

Иран призывает другие страны удержаться от заявлений о том, что Boeing был сбит и согласен провести расшифровку черных ящиков совместно с Украиной, Канадой, Россией и Канадой. Об этом сообщает Bloomberg.

"Если они уверены в себе и имеют смелость, им следует поделиться любыми находками, имеющими научную и техническую поддержку", - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Также он в очередной раз заявил о том, что Иран не сбивал украинский самолет и любые заявления, сделанные до официального решения, можно считать манипуляцией.

Ранее премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии заявили, что у них есть разведданные, которые подтверждают обратное.

Сегодня, 10 января, в Тегеранском международном аэропорту Мехрабад, пройдет разшифровка бортовых данных и диктофонов.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ.

Известно, что на борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, 2 были пассажирами. Большинство пострадавших из Ирана и Канады.

По приказу президента Украины при Совете национальной безопасности и обороны создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой, а в Министерстве иностранных дел открыли горячую линию.