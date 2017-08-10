Четверо пьяных мужчин в Одесской области отобрали у полицейских служебный автомобиль

Четверо мужчин в состоянии алкогольного опьянения утром в четверг напали на полицейских на окраине пгт Цебриково Великомихайловского района Одесской области и, угрожая гранатой, отобрали у них служебный автомобиль, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается в сообщении, сотрудники управления защиты экономики в Одесской области проводили оперативные мероприятия по противодействию контрабандному перемещению грузов. Местные жители в возрасте от 23 до 25 лет в это время приставали к двум местным девушкам. Во время словесной перепалки последние вышли на дорогу, где проезжал служебный автомобиль правоохранителей. Девушки остановили сотрудников полиции и попросили помощи. Однако когда сотрудники полиции сделали замечание мужчинам, один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля. Полицейские покинули служебный автомобиль и оттащили девушек на безопасное расстояние.

Этим воспользовались злоумышленники: они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

После этого полиция ввела план "Перехват", и злоумышленники были задержаны. У них были изъяты две гранаты. Служебная машина также была найдена.

В настоящее время решается вопрос о начале по данным фактам уголовных производство по ч.2 ст.348 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами) и ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.