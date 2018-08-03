Чийгоз прокомментировал акт самосожжения крымского татарина

Попытка совершить акт самосожжения в центре Симферополя крымским татарином Ватаном Карабашем была предпринята от безысходности

Такое мнение Крым.Реалии выразил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "ДС".

"Я бы назвал это формой безысходности. Люди от постов и комментариев в социальных сетях переходят к другим действиям. Теперь такая форма, как самосожжение, тоже будет присутствовать в борьбе нашего народа", - сказал Чийгоз.

По его словам, надежда активистов "поляны протеста" на то, что их вопрос будет решен российскими властями, не осуществилась.

"К сожалению, эта группа (активисты "поляны протеста" - ред.) одна из первых подняла российский флаг в Крыму. Они обращались, в основном, с надеждами и уверенностью, что Аксенов, оккупационная власть, московская власть наведут справедливость. При этом они дистанцировались от общей борьбы против оккупации. Так вот - дистанцирование от общей борьбы не помогло. Сегодняшний шаг - это шаг безысходности, совершенный нашим соотечественником", - добавил Чийгоз.

О Ватане Карабаше известно, что он женат, воспитывает троих детей.