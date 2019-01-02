Число погибших в результате взрыва в Магнитогорске возросло до 21, - МЧС РФ

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс- службе МЧС России.

С начала момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов было извлечено 27 человек, из них 21 человек погибли, в том числе два ребенка, шесть человек были спасены в том числе два ребенка. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

"Извлечен 21-й погибший. Это мужчина", - сказал представитель МЧС.

По данным спасателей, среди погибших двое детей. На данный момент разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек.

Ранее сообщалось, что два тела были извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв достигло 18 человек.

Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке.

Также сообщалось, что жителей трех подъездов пустили в свои квартиры. Всего на полчаса, чтобы они смогли взять свои вещи.

Следственный комитет России отрицает обнаружение гексогена на развалинах дома в Магнитогорске В Следственном комитете России заявили, что отрабатывают все возможные версии взрыва в жилом доме в Магнитогорске, но подтверждений версии теракта нет.