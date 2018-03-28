Число пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре возросло до 76 человек

Еще восемь человек обратились за помощью к врачам после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте ЧС. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 76 человек, в их числе — 27 детей. В больницах остаются 14 человек, среди них двое детей. Еще 62 пострадавшим, из которых 25 детей, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил журналистам, что на сегодняшний день опознаны 27 человек. Четыре тела отправлены на дополнительную экспертизу, добавили в МЧС.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. По данным следствия, родственники подали заявления о пропаже 67 человек. Сами родственники сообщали о 85 пропавших без вести. 28 марта объявлено днем общенационального траура.