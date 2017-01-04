Число пострадавших в результате схода поезда с рельс в Бруклине выросло до 103

Количество пострадавших в результате схода поезда с рельс на железной дороге Лонг-Айленда в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка выросло до 103 человек.

Об этом сообщается департаментом Нью-Йорка на странице в социальной сети Twitter.

Травмы пострадавших во время инцидента не угрожают жизни людей. Инцидент привел к образовании пробок, задержке транспорта и перекрытию дорог в районе.

Ранее сообщалось, что в результате схода поезда с рельсов пострадали 76 человек.

Напомним, на юге Италии в провинции Бари столкнулись два пассажирских поезда. В результате происшествия погибли 27 человек.