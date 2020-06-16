Чоловік, через якого зупинили червону гілку метро у Києві, був поранений

Поліцейські відшукали чоловіка з пораненням живота в тунелі станції метро "Шулявська", а на місце події викликали лікарів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 18:00 до поліції метрополітену у м. Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро "Берестейська" перебуває чоловік із ножем та погрожує завдати собі тілесних ушкоджень, далі він зіскочив на колії та забіг у тунель. Рух вагонів працівники метрополітену одразу призупинили, а поліцейські впродовж пів години розшукали громадянина з пораненням живота в тунелі станції "Шулявська", - йдеться у повідомленні.

На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого.

Ввечері 16 червня на Святошинсько-Броварській лінії метро було призупинено рух поїздів.