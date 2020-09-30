Чорні скриньки Ан-26, який зазнав аварії під Чугуєвом, розшифрували

Бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився під Чугуєвом, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком.

Про це заявила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР Ірина Верещук (СН), передає РБК-Україна.

Комітет Ради вже сьогодні ознайомиться з інформацією, яку отримали з бортових самописців літака.

"Сьогодні нам доповіли, що чорні скриньки були розшифровані. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні беремося до оцінки того, що було в чорних скриньках", - заявила вона.