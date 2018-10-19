ЧП на Закарпатье: возле ромского поселения сошел с рельсов товарный поезд (фото)

Два вагона сошли с железнодорожного пути вплотную к жилым домам

В Ужгороде сегодня, вплотную к жилым домам сошли с рельсов два вагона грузового поезда. ЧП произошло на улице Прикордонной, что в микрорайоне Радванка, где находится ромское поселение. Об этом сообщает в Facebook депутат ужгородського горсовета Мирослав Горват.

"Один из вагонов уже оттянули. Другой вагон, который наклонен к дому, пока выравнивают, чтобы поставить в колею", - сказано в сообщении.

Как отмечают местные жители, эта железная дорога давно не использовалась по назначению и сейчас она находится в довольно запущенном состоянии.

На месте происшествия работают полицейские и железнодорожники.

Фото: ukrinform