ЧП в Киеве на Оболони: в машине закрыли собаку на два дня.Фото

На улице #Полярная под магазином #Леруа #Марлен стоит старый автомобиль марки #ВАЗ #з1112КИ в котором два дня сидит закрытая в машине собака породы #хаски.
Помогите найти владельца автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua
На улице #Полярная под магазином #Леруа #Марлен стоит старый автомобиль марки #ВАЗ #з1112КИ в котором два дня сидит закрытая в машине собака породы #хаски.
Помогите найти владельца автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua
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