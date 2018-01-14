ЧП в Киеве на Оболони: в машине закрыли собаку на два дня.Фото

14 января 2018, 06:24
 ЧП Источник: 4-та Влада
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На улице #Полярная под магазином #Леруа #Марлен стоит старый автомобиль марки #ВАЗ #з1112КИ в котором два дня сидит закрытая в машине собака породы #хаски.
Помогите найти владельца автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua

Источник: 4-та Влада
 
 
 