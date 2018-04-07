ЧП в Стамбуле: танкер, следовавший в Украину, врезался в особняк 18 века на берегу Босфора

Танкер Vitaspirit, шедший под флагом Мальты, врезался в расположенный на берегу пролива Босфор старый особняк в Стамбуле.

Авария танкера произошла около моста султана Мехмеда Фатиха на севере турецкого города, сообщает Reuters со ссылкой на CNN Turk.

По предварительным данным, причиной инцидента стало заклинившее рулевое оборудование танкера. На место прибыли суда береговой охраны, оттащившие танкер от здания.

Танкер разрушил особняк 18 века в Стамбуле

Фото: Twitter

В результате инцидента пострадавших нет, однако особняку 18-го века, имевшему историческое значение, нанесен масштабный урон. В него обрушилась часть стены и крыши.

Информации о пострадавших вследствие инцидента нет, однако на кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, нанесенные историческому приморскому особняку, расположенному под мостом Фатих Султан Мехмет, что соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула.

Как пишет издание Daily Sabah, 225-метровый танкер направлялся из Египта в Украину.