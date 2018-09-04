Чубаров: Некоторые эксперты не исключают, что на крымском "Титане" могли храниться боевые отравляющие вещества армии РФ

На территории завода "Титан" в оккупированном Крыму могли хараниться боевые отравляющие вещества армии РФ. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров на брифинге в Верховной Раде 4 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что "власти" Крыма хотели использовать экологическую ситуацию в Армянске, чтобы на полуостров возобновили подачу воды с материковой Украины.

"Но сейчас они немного утихли, сейчас они говорят, что произошла производственная катастрофа, в результате чего разошлись эти вещества, но никто не знает наверняка. Некоторые эксперты не исключают, что на территории крымского "Титана" могли храниться боевые отравляющие вещества российской армии или могло быть какое-то тестирование таких веществ. Мы считаем, что самой объективной может быть информация только в том случае, если туда допустят представители организации по защите от химического оружия. Мы думаем, Министерство иностранных дел Украины должно пригласить эту организацию. У нас есть обращения людей с описанием симптомов. Сегодня началась эвакуация детей. Это говорит о том, что ситуация там как минимум угрожающая", - сказал депутат.

Издание "Крыминформ" сообщало, что в ночь с 23-го на 24 августа жители Армянска заявили о выбросе неизвестного вещества в атмосферу. "Глава" оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов сообщил, что выброс произошел на заводе "Титан" в городе.

"Вице-премьер" оккупированного Крыма Игорь Михайличенко заявлял, что причиной вредных выбросов в Армянске и его окрестностях стали жара и длительное отсутствие осадков, которые привели к испарению химических веществ из кислонакопителей ООО "Титановые инвестиции".

Сегодня, 4 сентября, работу завода "Титан" приостановили на две недели, из Армянска вывозят детей. Роспотребнадзор выпустил памятку, где рекомендует, как вести себя в случае появления неприятного едкого запаха в воздухе, першения в горле и других симптомов.

В Херсонской области пограничники зафиксировали превышение содержания химических веществ в воздухе.

В поселковом совете Каланчака в Херсонской области Украины сообщили, что химические выбросы из Армянска дошли до них.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.