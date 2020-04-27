Чумак заперечив версію ТСК про навмисне мінування в Балаклії

Екс-заступник генерального прокурора України Віктор Чумак відкинув озвучену головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією версію парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) про навмисне мінування і підрив боєприпасів на арсеналі у Балаклії Харківської області в березні 2017 рокую

Про це він написав у своєму Facebook, передає Depo.ua.

"Коли з подачі одного з керівників підрозділів ДБР та з ініціативи Давида Арахамії була утворена ця ТСК, я зібрав всю слідчу групу – слідчих СБУ, що розслідують цю справу з самого початку, прокурорів, що здійснюють її процесуальне керівництво, експертів КНДІСЕ, що робили всі офіційні експертизи, і більше трьох годин заслуховував результати розслідування, в тому числі і висновки по кожній версії, яка були у слідства. Так от версія "закладок у ґрунт" була повністю відкинута", – наголосив Чумак.

За його словами, зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу, щоб це ніхто не помітив, неможливо.

Крім того, за словами Чумака, є й інші докази того, що перші вибухи були не з-під ґрунту.

"Зі всією повагою ставлюся до експертів Харківського інституту судових експертиз ім. Бакаріуса, але аж ніяк не розумію, навіщо заплутувати і так непросте розслідування", – наголосив він.

Насамкінець Чумак додав, що в прокуратурі "самі в прострації від цих заяв".

Нагадаємо, 26 квітня ТСК з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів заявила, що арсенал на Харківщині загорівся через закладену в землю вибухівку.

За словами голова ТСК із питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів Давида Арахамії, ТСК просила перенести слідство щодо вибухів складів у харківській Балаклії у головне управління СБУ, проте тодішній в. о. військового прокурора Віктор Чумак відмовився це робити.

Також Арахамія наголосив, що експертам закрили роти, коли вони назвали причину підриву Балаклії.

Довідка: 23 березня 2017 року у м. Балаклія Харківської області на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Із зони ураження навколо артскладів було евакуйовано близько 36 тисяч осіб. Зруйновано 392 будівлі. До списку постраждалих внесено 3908 мешканців міста. Пожежу було ліквідовано 26 березня.

За висновками експертів, причиною пожежі на кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння поблизу Балаклії є диверсійний акт. Слідство встановило свідків, котрі бачили, як із безпілотного літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію та вибухи на складах 65-го ракетно-артилерійського арсеналу Міноборони поблизу Балаклії, внаслідок чого на технічній території арсеналу відбулася детонація ракет ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" та снарядів 152 мм.

Також у СБУ заявили, що основною версією вибухів у Балаклії залишається диверсія.

31 жовтня 2019 року Рада створила ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

27 квітня поточного року стало відомо, що ТСК, яка розслідує вибухи на складах боєприпасів в різних регіонах України, планують продовжити ще на шість місяців – на сайті ВР була зареєстрована постанова, згідно з якою парламентська слідча комісія, що з’ясовувала обставини пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити її роботу ще на пів року.

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