Covid-2019 диагностирован у 21 пассажира лайнера Grand Princess

21 человек на борту круизного корабля Grand Princess получили положительный результат тестирования на коронавирус. Об этом заявил в пятницу вице- президент США Майк Пенс, передает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

"В целом 46 человек на корабле были протестированы: у 21 человека положительный результат на инфекцию, у 24 - отрицательный и один тест - не дал результатов", - сказал Пенс во время пресс-брифинга оперативно- тактической группы по коронавирусу.

Из 21 человека, у которых тестирование было положительным, 19 являются членами экипажа судна и два - пассажирами.

Лайнер Grand Princess находился в плавании у побережья Калифорнии с тысячами людей на борту со среды, а Национальная гвардия Калифорнии с вертолета доставила на корабль наборы для тестирования в четверг, когда официальные лица узнали, что один калифорниец, который путешествовал на этом корабле в прошлом месяце, заразился коронавирусом и умер на этой неделе.

Пассажиры корабля узнали о результатах тестирования из пресс-брифинга Пенса, согласно видеозаписи, сделанной пассажиром корабля.

Одна пассажирка сказала телеканалу CNN, что она смотрела новости, когда увидела брифинг Пенса на корабле.

"Я думала, что пассажиры должны были быть уведомлены первыми", - сказала она, добавив, что она празднует 84-летие своего отца на борту лайнера. - "Тот факт, что нам не сообщили первыми, сильно огорчил и разозлил нас ... Этому нет оправдания".

Сам вице-президент США Пенс, который отвечает за борьбу с распространением коронавируса в Соединенных Штатах, заявил, что "все пассажиры и экипаж будут проверены на коронавирус ... Те, кто нуждается в карантине, будут помещены в карантин. Те, кому нужна дополнительная медицинская помощь, получат ее", - добавил Пенс.