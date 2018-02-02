Cпасатели потушили горящие автомобили в Киеве

2 февраля, в 00:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что во дворе 9-этажного жилого дома на ул. Почайнинская возник пожар.

По вызову на место происшествия выехали спасатели 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия оказалось, что в припаркованном автомобиле "Honda CR-V" возник пожар с последующим распространением огня на рядом расположенный автомобиль "Suzuki Swift". В 00:56 пожар был локализован, а в 1:09 - ликвидирован.

Травмированных и погибших не обнаружено. Предполагаемая причина пожара устанавливается.