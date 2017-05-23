Данных об украинцах среди пострадавших в Манчестере нет - посольство

По состоянию на 7:20 данных о наличии украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет. Об этом сообщает пресс- служба посольства Украины в Великобритании, передает УНН.

"По состоянию на 7:20 информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, количество погибших в результате теракта в Манчестере возросло до 22 человек, среди них есть дети.

Напомним, два взрыва произошли на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

Полиция выдвинула версию теракта.

По состоянию на 07.20 информ. о наличии Украинские, постра. в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает розслидув. теракта - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 мая 2017 г.