Дело Ноздровской: "С подозрением согласен. С содержанием под стражей - нет",- Россошанский

Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской житель села Демидов Юрий Россошанский не согласился с позицией прокуратуры, которая требует для него ареста без права залога.

Россошанскому избирают меру пресечения Скриншот: Радіо Свобода онлайн / YouTube

Житель села Демидов Киевской области Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве своей односельчанки, юриста Ирины Ноздровской, согласился с содержанием подозрения, но выступил против избрания ему меры пресечения в виде ареста. Об этом он сказал во время заседания Вышгородского районного суда Киевской области, которое транслирует "Радіо Свобода".

"С подозрением согласен. С содержанием под стражей - нет", - заявил Россошанский.

Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело юриста и правозащитницы Ноздровской, которая пропала 29 декабря. В Нацполиции сообщили, что женщина умерла от множественных колото-резаных ран.

8 января спикер Национальной полиции Артем Шевченко заявил о задержании подозреваемого в убийстве юриста. Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сказал, что у следствия есть орудие преступления и чистосердечное признание подозреваемого с указанием всех деталей убийства.

Задержанный Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, сбившего в 2015 году сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Ноздровская вела это дело и заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.

В июне 2017 года Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.

9 января замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что подозреваемый признал вину, но не раскаивается в содеянном.

Супруга подозреваемого Ольга Россошанская сообщила, что перед задержанием ее муж оставил записку, в которой утверждал, будто намерен взять вину в убийстве Ноздровской на себя, так как его семья стала объектом травли.