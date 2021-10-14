Деньги и катетеры: в МВД рассказали, что нашли при обыске тела Полякова

По словам заместителя главы МВД, когда Антон Поляков выходил из ресторана, визуально он выглядел абсолютно здоровым

Сейчас следствие изучает, имел ли покойный наркотическую зависимость

Полиция обнаружила в личных вещах погибшего нардепа Антона Полякова наличные в размере 10 тыс. гривен и $800. Также были найдены два катетера с неизвестным веществом. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Украина 24".

По его данным, Поляков три часа выпивал в ресторане, а потом сел в машину мужчины. Как оказалось, покойный парламентарий сам предложил встретиться "гражданину Д" (Руслан Джамбулатов).

"По нашей информации, покойный позвонил "гражданину Д", с которым пребывал в дружеских отношениях, предложивши встретиться. Они встретились в ресторане. Они вместе провели там приблизительно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", - сказал Енин.

По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана - визуально он выглядел абсолютно здоровым.

"Около двух часов ездили по Киеву. "Гражданину Д" вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину - машину таксиста", - уточнил Енин.

Он также рассказал, что вопрос о том, как метадон оказался в организме Антона Полякова, на данный момент прорабатывается следствием, однако, он не мог попасть в организм Полякова через пищу или напитки, которые он употреблял в ресторане.

Енин заявил, что следователи допросили сотрудников ресторана, которые обслуживали Полякова в тот вечер, и они рассказали, что не обнаружили ничего подозрительного.

"Дело в том, что метадон, как правило, вводится или инъекционно, или употребляется в виде таблеток. Допрошенная нами официантка, и другие сотрудники ресторана не обнаружили ничего подозрительного во время ужина", - сказал Енин.

Сейчас следствие изучает, имел ли покойный наркотическую зависимость.