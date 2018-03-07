Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться

Депутат Житомирского областного совета пытался совершить суицид. Об этом написал начальник Национальной полиции Украины в Житомирской области Вячеслав Печененко на своей странице в Facebook.

Утром 7 марта медики сообщили полиции о госпитализации жителя Коростеня с огнестрельным ранением. Мужчину 1976 года рождения скорая помощь забрала с места проживания, сообщил Печененко.

"В ходе наших первоочередных мероприятий установлено, что раненый в это утро позвонил матери и сообщил о намерении совершить самоубийство. Сейчас медики пытаются спасти жизнь мужчины, который, как выяснилось, является депутатом областного совета. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия и возможные версии", - отметил начальник Нацполиции в Житомирской области.

Как пишет УНН со ссылкой на собственные источники, депутатом является представитель фракции УКРОП в Житомирском облсовете, который является членом комиссии по вопросам социально-экономического развития региона, инвестиционной деятельности, среднего и малого бизнеса, строительства, транспорта и связи Житомирского областного совета. Он живет в Коростене и является частным предпринимателем. Сейчас депутат с ранением брюшной полости находится в Коростенской районной больнице.