Депутати від "СН" та іноземні журналісти потрапили під обстріл у зоні ООС

Народні депутати від "Слуги народу" потрапили під обстріл на одній із позицій українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це у Telegram повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"На одній із позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", - написала вона.

Cьогодні, 19 лютого, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші народні депутати від "СН" прибули в зону проведення операції Об'єднаних сил.