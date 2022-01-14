Держспецзв'язку прокоментував хакерську атаку на урядові сайти

В Україні вночі відбулась хакерська атака на сайти міністерств, Кабміну і "Дії"

Внаслідок хакерської атаки, яка була здійснена на низку урядових сайтів, витоку персональних даних не сталося. Наразі триває розслідування інциденту, повідомляє пресцентр Держспецзв'язку.

"У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщене повідомлення провокаційного характеру. Контенту сайтів при цьому змінено не було, і витоку персональних даних не відбулося", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту

Разом з тим, більшу частину постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші, за даними відомства, будуть доступні найближчим часом

Також повідомляється що мобільний застосунок "Дія" працює в штатному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня сталася масштабна кібератака на українські урядові сайти. Постраждали вебресурси Міністерства освіти і науки, Міністерств закордонних справ, Кабміну, "Дія" тощо.