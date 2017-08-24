Дерзкое убийство в центре Киева: из автомобиля расстреляли мужчину

По предварительной информации, стрелявшие были в зеленом "Фольксвагене" с польскими номерами

Поздно вечером в среду в самом центре столицы, на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook "Киев оперативный".

По словам очевидцев, медики приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли.

На месте убийства работает следственно-оперативная группа и патрули полиции. Продолжаются розыскные мероприятия. По предварительной информации, ищут темно-зеленый "Фольксваген Джетта" с польскими номерами.