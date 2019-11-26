Детективи НАБУ затримали посадовців митниці через підозру у створенні ОЗГ

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали працівників митниці та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов'язаних із порушенням митного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед затриманих 7 співробітників органів митного контролю.

За даними бюро, попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст 255 (Створення злочинної організації) КК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, тривають слідчі дії, пов'язані зі встановленням обставин вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський повідомив, що у нього вдома проводять обшуки. За даними ЗМІ, митника було затримано у справі про пропозицію хабар у 800 тисяч доларів детективу НАБУ.

Нагадаємо, 24 листопада співробітники Національного антикорупційного бюро України та Генеральної прокуратури викрили особу, яка намагалась підкупити детектива НАБУ. Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що хабар співробітнику бюро пропонував одеський бізнесмен-контрабандист на прізвище Альперін.