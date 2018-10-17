Дитячий "омбудсмен" в анексованому Криму заявила, що студент, який напав на коледж, у жовтні дістав дозвіл на мисливську зброю

Студент, який сьогодні відкрив стрілянину в політехнічному коледжі в окупованій Керчі, у жовтні дістав дозвіл на мисливську зброю. Про це "Интерфаксу" повідомила "уповноважений із захисту прав дитини" в анексованому Криму Ірина Клюєва.

Вона зазначила, що молодик мав проходити медичні огляди і психологів.

Як він дістав дозвіл на мисливську зброю, "потрібно з'ясовувати", - додала Клюєва.

17 жовтня приблизно о 12.00 у політехнічному коледжі спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

Спочатку в Слідчому комітеті РФ заявили, що кримінальну справу відкрито за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), але потім його перекваліфікували на ч. 2 ст. 105 КК РФ (убивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом).

Як інформує СК РФ, установлено особу юнака, що прийшов у коледж безпосередньо перед подією, який, судячи з відеозапису, тримав у руках рушницю. Ним виявився студент четвертого курсу коледжу, 18-річний Владислав Росляков, ідеться в повідомленні. Його тіло з вогнепальним пораненням виявлено в одному з приміщень коледжу, додали у відомстві. За попередніми даними, Росляков розстріляв людей, які перебували в коледжі, а потім учинив самогубство.

Mash опублікував фото молодика зі зброєю, який, імовірно, напав на коледж у Керчі.

Інформація про кількість жертв різна: СК РФ повідомив про 17 загиблих, "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов - про 18-ть, а телеканал "Громадське" з посиланням на кримський центр медицини катастроф - про 19- ть. Водночас не уточнюють, чи входить у вказану кількість загиблих сам нападник.

У зв'язку із ситуацією в Керчі Держприкордонслужба України посилила заходи безпеки на адмінкордоні з Кримом.