Для ликвидации лесного пожара в Чернобыльской зоне задействовали авиацию

Огонь охватил 25 га леса. В зоне возгорания ухудшился радиационный фон.

Пожар на территории Лубянского лесничества в зоне отчуждения охватил 25 га леса, сообщила пресс-служба ГСЧС вечером в четверг, 29 июня.

Возгорание было зафиксировано в 12:35 при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. По предварительной информации, произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га.

По состоянию на 20:00 четверга площадь низового пожара составляля около 25 га. Ранее также сообщалось, что огонь охватил верхнюю часть деревьев на площади 0,5 га.

К тушению пожара привлечены 102 человека и 22 единицы техники, в том числе, 63 спасателя ГСЧС. Также задействовали пожарную авиацию: вертолет Ми-8 и два самолета Ан-32П.

Дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава и 10 единиц техники в Киеве, Киевской и Житомирской областях.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в районе пожара повысился уровень радиации.

"По данным радиационной разведки объемная активность 137Cs в воздухе в районе пожара на линии огня в 19:00 составляла 2,5Е-2 Бк / м3, что превышает значения контрольных уровней в 2,5 раза", - сообщили в Минэкологии, добавив, что прилегающих к зоне возгорания территориях не наблюдается ухудшение радиационного фона.