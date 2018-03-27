Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не прибыл в Кемерово

В международном аэропорту Кемерово приземлился самолет специального летного отряда «Россия», которым перемещается президент Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. При этом источник «РИА Новости» сообщил, что на борту нет ни президента, ни представителей официальных делегаций. «Да, борт сел, но речи о том, что президент находился на нем нет»,— сказал собеседник агентства.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался в воскресенье 16:10 (12:10 мск), тушили его 19 часов, однако сегодня около 11:30 мск горение возобновилось. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, 52 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Задержан сотрудник ЧОПа, отключивший пожарную сигнализацию.

По данным радиостанции «Говорит Москва», сотрудники ФСО работают по периметру торгового центра в усиленном режиме. Также сообщается, что к месту пожара прибыл пресс-секретер президента Дмитрий Песков. По его словам, господин Путин еще не прилетел в Кемерово, но должен это сделать в ближайшее время. О том, что президент «пока» не прилетел, Дмитрий Песков также сказал РБК и газете «Ведомости».

Ранее господин Песков говорил, что в графике главы государства поездки в Кемерово нет.