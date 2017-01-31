"ДНР" сообщила об эвакуации всех 207 горняков из обесточенной шахты

В Донецке вывели на поверхность всех 207 горняков из обесточенной из-за обстрела шахты им. Засядько. Об этом со ссылкой на "МЧС ДНР" сообщает РИА Новости, передает УНН.

"Все горняки выведены на поверхность", - цитирует издание представителя "МЧС ДНР".

Напомним, из-за обстрелов на шахте им.Засядько под землей остались более 200 шахтеров .

Председатель профсоюза горняков М.Волынец сообщил, что из пострадавшей от обстрелов шахты им.Засядько попытаются вручную поднять более 200 горняков .

Источник: УНН