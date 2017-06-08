Донецк остался без мобильной связи

В Донецке, Макеевке и Харцызске со второй половины дня 7 июня пользователи жалуются на сбой в работе мобильного оператора МТС - последнего украинского оператора, поддерживающего связь на неподконтрольных территориях. Есть информация, что проблемы со связью МТС имеются вплоть до Луганска.

При наборе любого абонента вызов не осуществляется, а сеть сообщает, что вызов завершен, причем практически сразу же после окончания набора.

В соцсетях сообщают, что дозвонившимся на "горячую линию" МТС, говорят, что произошли повреждения сети, перебит оптический кабель.

"Быстро все восстановить не обещают, ориентируют на завтрашний день", - рассказали пользователи.

У сепаратистов же утверждают, что сбои в работе мобильного оператора "МТС- Украина" в "ДНР" начались в результате диверсии на объектах связи.

"Сегодня вечером на территории Украины в районе Марьинки произошла диверсия - были перерезаны транспортные кабели МТС", - сказал "министр связи" "ДНР" Виктор Яценко.

По его словам, аналогичная ситуация и на территории "ЛНР".

"Кабели были перерезаны также в районе населенного пункта Счастье. Диверсии произошли одновременно", - подытожил Яценко.