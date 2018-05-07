ДПТ украинского автобуса в Румынии: количество пострадавших возросло

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Румынии, шесть украинцев получили повреждения разной степени тяжести. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"7 мая в 6:00 на трассе международного сообщения DN 2 (направление Брэила- Галац) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть граждан Украины", - сказал Кирилич.

"По оперативной информации, полученной в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила, автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем", - отметил дипломат.

Он также заметил, что была установлена связь с гражданами Украины для оказания им всей необходимой помощи.

Автобус с группой туристов (42 человек и 2 водителя) возвращался из Сербии по маршруту "Сербия-Одесса-Днепр".

После аварии пятеро граждан Украины были доставлены в больницу скорой помощи в городе Брэила с целью проведения обследования и оказания первой помощи, со временем за медицинской помощью обратился еще один украинец.

По информации, полученной от врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, а водитель нуждается в оперативном вмешательстве.

Кирилич помимо этого заявил, что все пострадавшие имеют действующую медстраховку, и консульство постоянно поддерживает с ними связь.

"Кроме того, туроператор обеспечил возвращение в Украину тех граждан, которые не нуждались в медицинской помощи", - добавил Кирилич.

Напомним, в Румынии автобус с украинцами попал в серьезное ДТП.