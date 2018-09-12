Драка на элеваторе в Харьковской области: задержали около 50 участников

Полиция задержала группу участников конфликта со стрельбой на элеваторе в селе Занки Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева и пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

"Задерживаем около 50 участников. Изымаем оружие. Естественно присутствует и "джентельменский" набор: балаклавы, бронежилеты, дубинки и др. Жажду денег смешали с политикой, но всем все понятно. Восстанавливаем доверие к власти действиями полиции", - сообщил Князев в социальной сети.

В пресс-службе полиции на территории области отметили, что: "Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет".

Как сообщал УНН, конфликт между жителями и группой неизвестных, который произошел на территории элеватора в Харьковской области, удалось урегулировать мирным путем. Так, на место происшествия дополнительно вызвали силы спецназа харьковского "КОРДа", батальона полиции особого назначения и батальона патрульной службы особого назначения "Харьков". Также свою деятельность развернул Ситуационный центр областного ГУНП.