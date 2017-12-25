ДТП с автобусом в Москве: 5 человек погибли, 15 пострадали

Московская Госавтоинспекция подтверждает гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве, сообщаeт российский ИНТEРФАКС-МОСКВА.
"Около дома 3 по Славянскому бульвару произошло падение автобуса в подземный переход, в результате инцидента погибли четыре человека",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного ГАИ.
Он добавил, что количество пострадавших в настоящий момент устанавливается.
Ранее о ДТП "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По его данным, в результате четыре человека погибли, 15 пострадали.
Источник уточнил, что автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.
На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.
Количество погибших в результате ДТП с автобусом на Славянском бульваре в Москве возросло до пяти, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. "По последним данным, погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
Правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, произошедшего с автобусом в Москве, основной является техническая неисправность транспортного средства, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.
"Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса", - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.
Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что "версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается".
По данным источника "Интерфакса", попавший в ДТП автобус корпоративно обслуживал инновационный центр "Сколково". Он также добавил, что водитель, управлявший автобусом не был мигрантом.
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, упавшего в подземный переход на Славянском бульваре в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Водитель задержан, его состояние позволяет провести его допрос",- сказал он.
Источник добавил, что попавший в аварию автобус принадлежит Одинцовской транспортной компании.