ДТП у Польщі: 9 українців перебувають у важкому стані

У ДТП загинули п'ятеро людей, 24 - в лікарні

За добу лікарні залишили четверо постраждалих, в медустановах залишаються 24 людини, 9 з них - у важкому стані.

У Польщі в лікарнях залишаються 24 українці, які постраждали в ДТП з автобусом, дев'ять з них у важкому стані, повідомляє прес-служба ДСНС в понеділок, 8 березня.

Напередодні в лікарнях перебували 28 постраждалих.

Нагадаємо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова- Краковець автобус Познань-Херсон (перебували 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, в результаті чого загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів. За сприяння консулів 24 людини відправили в Україну.

Польська прокуратура вже висунула звинувачення водієві автобуса, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.