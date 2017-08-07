ДТП в Киевской области: погибли шесть человек, в том числе ребенок

В Киевской области на Бориспольской окружной дороге произошло лобовое столкновение автомобилей, вследствие которого погибли 6 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, информируют в полиции Киевской области.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, ДТП произошло в 20:30 воскресенья.

"В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. С этой машины выжила 6-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице. Водитель транспортного средства Opel остался жив, пассажирка авто погибла", - сообщает пресс-служба полиции.

По информации полицейских, у поворота на Барышевку автомобили "ВАЗ" и Opel двигались навстречу друг другу. Причины и обстоятельства ДТП на месте преступления выясняет следственно-оперативная группа.