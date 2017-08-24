ДТП із Димінським: люди олігарха відмовилися присягати на Біблії, що саме охоронець був за кермом "Мерседеса"-вбивці

часом слідство наполегливо просить Димінського прийти на допит і здати аналіз ДНК.

Охоронець Петра Димінського, який узяв на себе провину за смертельну аварію з авто бізнесмена, за кермом у момент ДТП не був. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Зник з України і сам Димінський - на допит у слідчому управлінні Нацполіції у Львівській області він не прийшов. Бізнесмен і власник футбольного клубу "Карпати" напередодні приватним літаком полетів до Женеви. "Ми йому пропонуємо повернутися, надати свідчення. Якщо він нічого не хоче казати - хай так і зробить. За Конституцією, він має таке право", - наголосив радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, Димінський фігурує в справі, як свідок. Але, окрім свідчень, він має здати й аналізи для ДНК-тесту. "Слідчі вилучили подушку, яка спрацювала під час зіткнення. На цій подушці є біологічні сліди того, хто сидів за кермом", - пояснив Геращенко.

Експерти вже зі 100-відсотковою ймовірністю встановили, що за кермом був не охоронець Димінського, який узяв на себе відповідальність за ДТП. "Я абсолютно чітко заявляю про те, що людина, яка заявила, що він його вів - за кермом у цей момент не був! Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо. І взяв на себе", - пояснив генеральний прокурор. У мережі вже з'явилося відео з авто Петра Димінського - це записи з камер спостереження, зроблені за 40 хвилин до аварії. За кермом сидів чоловік у білій сорочці, тобто водієм міг бути сам Димінський, оскільки на місці аварії свідки зняли його саме в такому одязі. Однак чи це саме те авто, що потрапило в аварію - достепенно не зрозуміло

ТСН хотіла дізнатись у секретаря пана Димінського, чи той приїде на допит, або хоча б уточнити його місцеперебування. Та в офісі бізнесмена були небагатослівні: секретар Димінського хвора, нікого більше немає, місце перебування самого Димінського невідоме. "Я без поняття, а навіть якби знав - я не маю права розголошувати конфіденційну інформацію", - пояснив телефонний співрозмовник журналістів.

Родичі та друзі загиблої переконані, що за кордоном Димінський виношує "план Б", адже первісний задум з уникнення відповідальності за ДТП провалився. "Я думаю, що це спроба взяти паузу - окей, я є тут, нічого ви не зможе зробити, не взяти ні ДНК, для того щоби порівняти з ДНК на подушці. За цей час можна зробити кілька дзвінків, з кимось поговорити - тобто ця пауза для того, щоб врегулювати певні питання", - припускає товариш загиблої Роман Гапачило. Брат загиблої Наталії Тріли розповів ТСН, що напередодні до мами дівчини приходив охоронець Димінського, а також дружина та мама того бодигарда, який узяв на себе провину за скоїне - вони просили пробачення. "Наталіна мама просто поклала Біблію, сказала: якщо це був він - покладіть руку на Біблію і скажіть, що це він. Ніхто руку не поклав. Ми їм чітко сказали: йдіть до Димінського, хай він визнає провину - і тоді ваш син буде на волі", - розповів Степан Мацевко. З його слів, охоронець бізнесмена прийшов на цю зустріч, увесь обвішаний диктофонами.

Тим часом адвокат охоронця, який узяв на себе провину, подав клопотання про зміну запобіжного заходу Андрію Борщу з тримання під вартою під особисту поруку. "Ми вважаємо, що злочин, незважаючи на те, що є важким, разом з тим він не є умисний і підстав тримання його під вартою немає", - пояснив Владислав Матяшук. Засідання суду не відбулося через те, що підозрюваного не змогли привезти. Антон Геращенко впевнений, що проти Андрія Борща слід відкрити інше провадження - за кривосвідчення.

У поліції наразі є дві версії того, хто ж насправді міг був за кермом. "Це міг бути пан Димінський або третя особа, яка дуже близька пану Димінському, заради чого і підставлялися охоронці", - заявив Геращенко. Повторний допит слідчі призначили на п'ятницю, і якщо бізнесмен не йтиме на контакт зі слідством, правоохоронці звертатимуться до суду про примусове доправлення. Коли ж справа затягнеться, то долучатимуть Інтерпол.

Кореспондент ТСН Олександр Романюк



Джерело: tsn.ua