Два человека погибли в результате взрыва в столичном доме Голосеевского района – ГСЧС

В результате взрыва неизвестного происхождения в доме в Голосеевском районе Киева погибло два человека.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадали 6 человек, 1 человек от госпитализации отказался, другие пять с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых один ребенок 14-ти лет. Два человека погибли, женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные которого устанавливаются.

На месте происшествия задействованы 34 единицы основной и специальной техники и 186 человек.

Причины возникновения происшествия выясняются.