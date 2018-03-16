Два украинца травмированы в аварии на канатной дороге в Грузии

Семеро пострадавших во время аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури являются иностранцами

Всего было госпитализировано восемь человек, у большинства из них открытые переломы и травмы головы информирует "ДС" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Среди пострадавших двое граждан Украины, четверо граждан России, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии. Последний уже покинул медицинское учреждение. Также известно, что одна из пострадавших (гражданка Швеции) беременна. Детей среди пострадавших нет.

"К счастью, случаев гибели и тяжелых травм нет, внимания требуют два пациента - один гражданин Украины и один гражданин Швеции. В Гудаури хорошо оборудованная клиника неотложной помощи, там этих пациентов полностью стабилизируют... Этих двух пациентов перевезем, в связи с остальными примем решения уже после дополнительных исследований на месте", - сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

Как сообщала "ДС", 16 марта на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии произошла авария. Ранее СМИ сообщали, что в аварии пострадали 10- 12 человек.