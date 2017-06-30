Две пьяные девушки из Изюма погибли в аварии во время прямого эфира в Instagram

В Изюме в Харьковской ночью 30 июня две нетрезвые девушки, которые вели прямую трансляцию в соцсеть Instagram, насмерть разбились в ДТП. Об этом сообщает "Харьков.live".
В автомобиле находилась 24-летняя девушка, с ней была ее 16-летняя подруга. Машина врезалась в столб. Девушка-водитель скончалась по дороге в больницу от тяжелых травм, а пассажирка погибла на месте.
Во время трагедии девушки вели прямую трансляцию в Іnstagram.
На видео видно, как жертвы происшествия вероятно употребляют в машине алкоголь, который, возможно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП.
В полиции пока не назвали причину аварии, поскольку над этим работают эксперты.
Источник: Strana.ua