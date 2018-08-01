Движение транспорта на Подоле восстановлено после обезвреживания гранаты

Эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф1 и направили на дополнительную экспертизу

Движение транспорта в Подольском районе Киева после обезвреживания гранаты разрешено. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь участка в Подольском районе Татьяна Иванюсь.

"Эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф1 и направили на дополнительную экспертизу. Сейчас движение транспорта разрешено и открыто", - сказала она.

Напомним, что сегодня в Киеве на территории улицы Верхний Вал обнаружили предмет, похожий на гранату. Он была найден на аллее вблизи улицы Верхний Вал, 24.

Отметим, что в связи с этим образовались пробки на улице Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хоревая и Ярославская.

Ранее в городе Днепре правоохранители обнаружили большой тайник боеприпасов, которые были незаконно вывезены из зоны проведения операции Объединенных сил. Все обнаруженное правоохранители в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу.

В замаскированном тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12.7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы

