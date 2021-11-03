Двоє українців загинули в авіакатастрофі в РФ - Мінтранс Білорусі

Двоє громадян України загинули в авіакатастрофі літака авіакомпанії "Гродно" АН-12БК EW-518TI у Росії, повідомив Департамент з авіації Міністерства транспорту та комунікацій Республіки Білорусь.

"3 листопада 2021 р. об 11.34 UTC під час заходження на друге коло в аеропорту Іркутська в складних метеорологічних умовах (сніг із дощем, крижаний дощ) літак авіакомпанії "Гродно" АН-12БК EW-518TI зазнав катастрофи в районі населеного пункту Пивовариха. Повітряним судном керував досвідчений екіпаж, до складу якого входили семеро осіб: двоє громадянин Російської Федерації, двоє - України та троє - Республіки Білорусь", - ідеться в повідомленні на сайті міністерства в середу.

Зазначається, що командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, зокрема на типі АН-12 - більше ніж 7 тисяч, на борту повітряного судна вантажу не було.

"Наразі Міждержавний авіаційний комітет створює комісію з розслідування авіаційної події, до складу якої ввійдуть представники Департаменту з авіації. Департамент з авіації ухвалив рішення про призупинення комерційної експлуатації літаків АН-12 до отримання результатів розслідування", - зазначили у відомстві.

"Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з'ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293", - написав прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.