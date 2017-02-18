Двое военнослужащих погибли на пожаре в мотопехотном батальоне на Сумщине

Двое военнослужащих погибли, один получил травмы в результате пожара на базе размещения 16 отдельного мотопехотного батальона в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, пожар вспыхнул днем 18 февраля. Но его причина пока неизвестна.

"Пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, где ему предоставлена квалифицированная помощь. Для выяснения обстоятельств и причин, которые привели к трагедии, сейчас на месте событий работает комиссия от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования "Север" сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - заявляют в пресс-службе.

По факту пожара также назначено служебное расследование.