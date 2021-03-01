Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба

Учора двох співробітників посольства України в Польщі впіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", - написав він.

Кулеба зазначив, що під час його каденції на посаді міністра не буде замовчувати такі ганебні випадки і тим більше покривати їхніх фігурантів: "Тому я миттєво ухвалив три рішення: Обох співробітників я негайно відкликав із довгострокового закордонного відрядження. Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені.

Проти обох співробітників починаємо дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів. Розслідування буде ретельне і швидке. Звісно, презумпцію невинуватості ніхто не відміняв. Але за результатами розслідування я буду готовий ухвалювати будь-які рішення.

МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами, від яких ми очікуємо на швидке та неупереджене розслідування і встановлення усіх обставин справи"."Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, толерують її чи ні. У МЗС - ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення.

Кожен з системи дипслужби, незалежно від рангів і посад, хто буде кидати тінь на українську дипломатію, відчуватиме на собі усю недипломатичність моєї реакції", - підкреслив глава МЗС.

