Двух мужчин ранили во время стрельбы в Киеве

Полиция Киева устанавливает обстоятельства, при которых двое мужчин в Киеве получили огнестрельные ранения. Об этом столичная полиция сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сначала правоохранители получили сообщение о том, что на улице Белорусской обнаружили автомобиль с поврежденными окнами, в салоне которого лежит предмет, похожий на автомат. А через несколько минут на линию 102 поступила информация о том, что в медицинский центр на улице Бердичевской за медицинской помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба произошла в Шевченковском районе Киева.

"На место выехали все полицейские службы ... Правоохранители устанавливают обстоятельства совершенного, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать событие", - добавили в полиции.