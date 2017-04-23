DW: Меркель призвала срочно расследовать подрыв патруля ОБСЕ на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала в кратчайшие сроки провести расследование подрыва патруля миссии ОБСЕ в Луганской области.

Немецкий лидер ожидает, что стороны конфликта на Донбассе сделают все возможное для выяснения обстоятельств трагедии.

Об этом Меркель заявила 23 апреля, сообщает DW.

"Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно быстрее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных в этом", - заявила Меркель, передает dpa.

Также Меркель призвала стороны конфликта в Донбассе в полной мере соблюдать режим "тишины".

Обстрелянное перемирие: динамика обстрелов сил АТО с 22 марта по 20 апреляЗа последний месяц пророссийские сепаратисты совершили более 1600 обстрелов позиций украинской армии.

Напомним, инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ случился сегодня около 10 утра вблизи села Пришиб Луганской области.

Ранее на инцидент отреагировал Президент, отметив, что украинская сторона осуждает попытки боевиков препятствовать работе наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

Слово і Діло

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