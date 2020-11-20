E Тбілісі нападник в офісі мікрофінансової організації захопив дев'ятьох заручників

Начальник патрульної поліції Грузії Важа Сірадзе повідомив журналістам у п'ятницю, що у розташованій на проспекті Церетелі у Тбілісі будівлі мікрофінансової організації "Ем-Бі-Сі" озброєний злочинець захопив у заручники дев'ятьох людей.

"Дев'ять заручників, один озброєний злочинець", - сказав він.

Сірадзе закликав ЗМІ не вести прямі репортажі з місця подій, щоб не заважати співробітникам правоохоронних органів проводити спецоперацію.

МВС Грузії, у свою чергу, повідомило, що "отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції в режимі оперативного реагування оточили територію навколо місця події. Наразі мобілізовані на місце співробітники правоохоронних органів проводять всі необхідні та невідкладні заходи, а також проводяться слідчі та оперативні заходи".

Розслідування ведеться за фактом незаконного придбання, зберігання, носіння вогнепальної зброї та грабежу за статтями 236 і 179 КК Грузії, йдеться у повідомленні відомства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що п'ятеро озброєних нападників захопили заручників у будівлі однієї з мікрофінансових організацій у Тбілісі.

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