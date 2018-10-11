Экипаж «Союза» успешно приземлился после аварии

Экипаж российского корабля «Союз-МС» в составе российского и американского космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга успешно приземлился, сообщил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам источника «РИА Новости», «экипаж чувствует себя хорошо, насколько это возможно после таких перегрузок». В Twitter Nasa сообщается, что на связь с поисковой командой вышел командир корабля Алексей Овчинин. В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета. На борту находятся спасатели, медики. К месту обнаружения с Ан-26 десантировались военные парашютисты.

По данным NASA, экипаж корабля приземлился в 20 км к востоку от Жезказгана. По данным агентств, экипаж могут эвакуировать в Жезказган или Байконур, потом в Москву. На место выехал Дмитрий Рогозин. По его словам, для выяснения причины аварии создана государственная комиссия, она уже приступила к работе.

«Слава богу, космонавты живы, хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и экипаж»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Причиной аварии при запуске корабля могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракетоносителя, сообщил источник «Интерфакса». Один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок. Вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют, добавил он.

Напомним, во время старта ракеты «Союз» к МКС на 119 секунде после старта произошла авария носителя. После аварии «Союза» все пилотируемые пуски приостановлены.

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters