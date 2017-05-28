Экс-директору украинской библиотеки в Москве сломали позвоночник

В автозаке были жесткие, то ли деревянные, то ли металлические сидения. Водитель не притормозил на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной.

Экс-директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной во время конвоирования сломали позвоночник, сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление адвокат Шариной Евгения Смирнова.

Травму экс-директор получила 29 октября 2015 года. Тогда ее перевозили из отдела полиции в изолятор временного содержания. "В автозаке были жесткие, то ли деревянные, то ли металлические сидения. Водитель не притормозил на лежачем полицейском, автозак тряхнуло, и Шарина ударилась спиной", - сообщил адвокат правозащитникам.

Защита приобщила к делу медицинские документы о здоровье Шариной, в которых говорится, что она страдает от последствий компрессионного перелома позвоночника.

25 мая в Мещанском районном суде завершилось судебное следствие по делу Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате. Наказание для нее прокуратура попросит в понедельник, 29 мая.

Напомним, что в октябре 2015 г. в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, а затем ее директор Наталья Шарина была задержана. У нее изъяли 150 книг и брошюр. По информации Следственного комитета, в отношении Шариной возбуждено уголовное дело по ст. 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства). Поводом для возбуждения дела, согласно заявлению СК РФ, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Позже следствие предъявило ей обвинение в растрате. Директор библиотеки заявила, что свою вину не признает.